الملك سلمان يدخل المشفى بسبب التهاب في المرارة

دخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مستشفى في العاصمة الرياض لإجراء بعض الفحوصات بسبب التهاب في المرارة، وفق ما أعلن الديوان الملكي الاثنين.

وقال البيان "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذا اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.

وأجّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتأجيل زيارته المقررة اليوم إلى المملكة بعد نقل الملك إلى المستشفى.

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر أن المملكة تقد اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة بالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت المملكة تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.