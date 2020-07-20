رايتس ووتش: أربيل منعت 1200 أسرة عربية من العودة إلى قراها

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، عن وجود 1200 أسرة عربية ممنوعة من العودة لمنازلها بإقليم شمال العراق.

وأوضحت المنظمة الدولية (مقرها نيويورك) في بيان أن حكومة أربيل لا تزال تمنع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلها في خمس قرى بعد أكثر من 6 سنوات على استعادة المنطقة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفتت إلى أن "سلطات الإقليم سمحت للسكان الأكراد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة، في ناحية ربيعة غرب محافظة دهوك (إحدى محافظات الإقليم)".

وقالت بلقيس والي، الباحثة بالمنظمة، إن أربيل سمحت لسكان القرى المجاورة من الأكراد بالعودة، فيما تمنع آلافا من السكان العرب دون أي سبب قانوني، ما يوحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب.

وأوضحت أن بعض السكان من القرى الخمس وهي جدرية، والمحمودية، والقاهرة، والسويدية، وصوفية (شمال) قالوا إن البيشمركة (قوات الأمن الكردية) لا زالوا يسيطرون على القرى ويمنعون عودتهم.

وأكدت والي أنه "ليس لدى أربيل أي مبرر لمنع هذه الأسر العربية من العودة إلى قراها".

وسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على القرى لفترة قصيرة في أغسطس/آب 2014، قبل أن تستعيد البيشمركة السيطرة عليها، بحسب المنظمة.

ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت منع حكومة الإقليم عودة آلاف العرب في القرى الخمس من خلال شهادات مع الأسر العربية.