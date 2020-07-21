الأولى خارجياً.. الكاظمي يتوجه إلى إيران بعد تأجيل زيارته للسعودية

غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على رأس وفد حكومي إلى إيران، في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، إن "رئيس الوزراء غادر العاصمة بغداد متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي".

وأضاف البيان أن الزيارة "ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها".

كما سيتم خلال الزيارة "مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون بين البلدين وآليات تطويرها في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية".

من جهته، أبلغ مصدر في الخارجية العراقية، وكالة الأناضول، بأن "وفد الكاظمي يضم وزراء النفط والدفاع والمالية والخارجية والتخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى عدد من مستشاري رئيس الحكومة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الزيارة تستغرق يوما واحدا".

وكان من المقرر أن يجري الكاظمي، الاثنين، زيارة رسمية إلى السعودية، لكن تم تأجيلها إلى موعد (لم يعلن حتى الآن)، بسبب عارض صحي تعرض له الملك سلمان بن عبد العزيز.