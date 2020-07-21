بدء محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير في السودان

بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وآخرين في العاصمة الخرطوم، في قضية انقلاب 1989.

ووصل البشير وآخرون إلى مقر المحاكمة بمبنى معهد "العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية حي "أركويت"، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدت الجلسة إجرائية، بدأت بتلاوة أسماء المتهمين في القضية، وتسجيل أسماء المحامين الذين يتولون الدفاع عنهم.

ومؤخرا، أمرت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، بتشكيل محكمة جنائية كبرى يرأسها قاضي المحكمة العليا، عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة لمثول المتهمين أمامها الثلاثاء، فيما شهد محيط مقر المحكمة إجراءات أمنية مشددة.

والمتهمون المزمعة محاكمتهم هم: البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وفي 13 مايو 2019، أعلنت النيابة الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خلفية الانقلاب.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.