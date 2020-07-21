قتلى في غارات إسرائيلية على مواقع إيرانية جنوب دمشق

قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في غارات شنتها إسرائيل ليلاً على مواقع في جنوب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

واستهدفت إسرائيل ليل الاثنين بستة صواريخ على الأقل مواقع تابعة لقوات النظام والمجموعات الموالية لإيران جنوب العاصمة، بحسب المرصد.

وتسبب القصف بمقتل خمسة مقاتلين أجانب من المجموعات الموالية لإيران، وإصابة أربعة بجروح.

وكانت وكالة أنباء النظام "سانا" أفادت عن إصابة سبعة جنود بجروح، قال المرصد إنهم من عناصر الدفاع الجوي واثنان منهم في حالة حرجة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري ليلاً أن الطيران الإسرائيلي "وجه من فوق الجولان السوري المحتل عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت أغلبيتها".

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، في حين رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق رداً على سؤال لفرانس برس.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من تسع سنوات، كثفت إسرائيل وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله .