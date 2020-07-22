الخارجية التركية تؤكد أن ادعاءات اليونان حول الجرف القاري عارية عن الصحة

أكدت وزارة الخارجية التركية أن مزاعم اليونان المتعلقة بالجرف القاري تتعارض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي في بيان رد فيه على تصريحات وزارة الخارجية اليونانية المتعلقة بأنشطة البحث لسفينة "عروج رئيس" في شرقي المتوسط.

وأشار أقصوي إلى أن سفينة "عروج رئيس" للأبحاث، ستبدأ اعتبارًا من 21 يوليو/ تموز الحالي أنشطة تنقيب جديدة في شرقي المتوسط، في إطار الأنشطة المتواصلة للتنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة.

وأكد أن المنطقة البحرية التي ستجري السفينة التنقيب فيها هي ضمن حدود الجرف القاري لتركيا المحدد من قبل الأمم المتحدة والمناطق المرخصة من الحكومة التركية لصالح مؤسسة البترول التركية عام 2012.

وقال: "بالأساس، سفينة خير الدين بربروس للتنقيب نفذت أنشطة في السنوات الماضية في جزء من تلك المنطقة المذكورة، ورغم ذلك اليونان اعترضت على الأنشطة وزعمت أن منطقة التنقيب هذه واقعة ضمن الجرف القاري لها".

وأضاف: "وتسند اليونان مزاعمها هذه على وجود جزر بعيدة عن برها الرئيسي على رأسها جزيرة ميس (كاستيلوريزو)، فمزاعم اليونان حول الجرف القاري تتعارض مع القانون الدولي وقرارات المحاكم".

وأكد أن خلق جزيرة مساحتها 10 كيلومترات وتبعد عن تركيا 2 كيلومترا وعن البحر الرئيسي اليوناني 580 كيلومترا، لجرف قاري بمساحة 40 ألف كيلومتر، لا يعتبر طرحا مناسبًا للعقل والقانون الدولي.

وأضاف: "لذلك نحن نرفض مزاعم اليونان تلك".

وشدد أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة النابعة من القانون الدولي في وقت تجدد فيه دعواتها لليونان للحوار، الذي كررته في عدة مناسبات وعلى جميع المستويات.