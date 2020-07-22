الخطوط الجوية القطرية تطالب بـ5 مليارات دولار تعويضات من دول الحصار

طالبت مجموعة الخطوط الجوية القطرية كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر بتعويضات بقيمة 5 مليارات دولار، في إطار أربعة طلبات تقدمت بها للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد الدول المذكورة.

وقالت المجموعة، المالك والمشغل لشركة الخطوط الجوية القطرية، في بيان، الأربعاء، إن طلبات التحكيم تهدف إلى تعويض الخطوط القطرية عن قيام دول الحصار الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي.

وتسعى الخطوط الجوية القطرية إلى الحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، من دول الحصار، عما بدر منها من أفعال غير مشروعة.

وتفرض الدول الأربع منذ يونيو/ حزيران 2017، حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر، بذريعة دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وجاء في البيان: "على مدار ثلاثة عقود، استثمرت الخطوط القطرية بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع، من أجل خدمة مئات آلاف المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جوا منها وإليها".

وفي 5 يونيو 2017، اتخذت الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، إجراءات مشتركة ضد الخطوط الجوية القطرية وعملياتها، "وهدفت هذه الإجراءات إلى إغلاق المكاتب المحلية للخطوط الجوية القطرية في هذه الدول".

وتضمنت الإجراءات، بحسب البيان، "إغلاق المجال الجوي لهذه الدول ومطاراتها أمام طائرات الخطوط القطرية، وإلغاء تراخيصها للعمل في تلك الدول.. ما تزال آثار الحصار تقوض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر".

وتسعى الخطوط القطرية إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار، من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية أكبر الباكر، في البيان نفسه: "إن القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني".

وزاد: "اتبعنا كافة الوسائل التي من شأنها إنصافنا قانونيا، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرضنا لها.. ونرى أنه لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية".