العراق يعلن فرض حظر تجوال في كامل البلاد في عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة العراقية فرض حظر تجوال في كامل البلاد خلال عطلة عيد الأضحى القادمة لمزيد من الاحتياط دون تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية الأربعاء، إن "وزارة الصحة طالبت بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وتم إقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية".

ولجنة الصحة والسلامة الوطنية معنية بمكافحة فيروس كورونا، ويترأسها مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة.

وسيكون 31 يوليو/ تموز الجاري أول أيام عيد الأضحى.

وأوضح عبد الأمير، أن قرار فرض حظر التجوال الشامل خلال العيد، يأتي "بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور أسبوع من عيد الفطر السابق، التي أسهمت بارتفاع إصابات الفيروس".

وأشار إلى أن "الإصابات تواصل الارتفاع منذ أسابيع، لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء فـي بغداد والمحافظات، وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان".

وأضاف عبد الأمير، أنه "من الممكن انخفاض عدد الإصابات إذا استمر التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال لغاية عيد الأضحى، حيث يتيح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنها سترفع حظر التجوال الجزئي بعد عيد الأضحى.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو شهرين، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بعد عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في العراق 97 ألفا و159، بينها 3 آلاف و950 وفاة، و64 ألفا و950 حالة شفاء.