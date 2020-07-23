سوريا.. ضحايا مدنيون في تفجير إرهابي في رأس العين

قتل مدنيان اثنان على الأقل وجرح 7 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة المعارضة.

ووقع الانفجار في مركز مدينة رأس العين التي حررها الجيشان التركي والوطني السوري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضمن عملية نبع السلام.

وأسفر الانفجار عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وجرح 7 آخرين بينهم عناصر من الشرطة المحلية. كما تسبب بأضرار مادية في المحلات التجارية القريبة.

ووجهت قوات الأمن في المنطقة أصابع الاتهام إلى تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي الذي سبق وأن نفذ عمليات تفجير مماثلة في رأس العين وغيرها من مناطق شمالي سوريا.

وتواصل "ي ب ك" شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزها في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.