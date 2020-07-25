إسرائيل تعلن استهداف مواقع لجيش النظام السوري في هضبة الجولان

أعلنت الجيش الإسرائيلي أن مروحيات قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا الجمعة ردا على إطلاق نار من الأراضي السورية في وقت سابق من اليوم نفسه.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول "التحديات الأمنية الإقليمية" بما فيها إيران حليفة النظام السوري، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن "ذخائر" أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع إسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها الدولة العبرية في حزيران/يونيو 1967.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن سيارات ومبنى مدني تضررت.

وفي بيان مساء الجمعة قال الجيش الإسرائيلي "مروحيات حربية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، ردًا على اطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم".

وأضاف "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

من جهتها، نقلت وكالة أنباء النظام السورية "سانا" عن مصدر عسكري أن "الحوامات الإسرائيلية المعادية استهدفت بصواريخ م/د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة".

وأوضحت أن القصف الذي وقع عند الساعة 23,00 (20,00 ت غ) "أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج".

ولم تتهم إسرائيل قوات النظام السوري مباشرة بالهجوم على حدودها، لكنها قالت إنها تعتبر دمشق مسؤولة عن الحادث.

تعزيز القوات على الحدود:

وأعلنت إسرائيل في اليومين الماضيين تعزيز وجودها العسكري على الحدود.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الإجراءات جاءت ردا على تهديد متزايد من حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران والذي يتمتع بوجود قوي في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة مقاتلين موالين لإيران قتلوا الاثنين في ضربة إسرائيلية في جنوب العاصمة السورية دمشق، بينما تحدث حزب الله من جهته عن مقتل أحد عناصره في هذا القصف.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ 2011 مستهدفة مواقع للنظام السوري وقوات تقول إنها تابعة لإيران ولحزب الله اللبناني حليفي الرئيس بشار الأسد. لكنها نادرا ما تعلق عل هذه العمليات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن تعزيز أولي لقواته عند الحدود الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطوة جاءت ردا على تهديدات لحزب الله بالانتقام.

وأعلن الجمعة عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو".

وأوضح البيان بدون أن يشير الى حزب الله، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تنطلق من لبنان".

ويأتي ذلك بينما قام جنرالات أميركيون كبار بزيارة لم يعلن عنها مسبقا الى إسرائيل.

وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

وقال غانتس في بيان إن زيارة ميلي شددت على الروابط الأمنية الوثيقة بين واشنطن والدولة اليهودية، محذرا من أن اسرائيل "مستعدة لأي سيناريو وأي تهديد".

وأضاف غانتس في البيان "لا أنصح أعداءنا بأن يجربونا".

اه-بس/اا

ign: justify;">