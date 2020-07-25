الصحافة القطرية تشيد بافتتاح آيا صوفيا للصلاة مجدداً

احتفت الصحف القطرية الصادرة صباح اليوم السبت على صفحاتها الأولى بإقامة أول صلاة جمعة في جامع "آيا صوفيا" بعد إعادة فتحه مجددا أمام المصلين للعبادة لأول مرة منذ 86 عاما، واصفةً الحدث بأنه تاريخي.

وأفردت صحيفة "الشرق" صفحة كاملها من نسختها الصادرة اليوم لتغطية الحدث متناولة الجانب الشعبي من توافد الآلاف إلى المكان للمشاركة بالصلاة والسياسي من تصريحات المسؤولين الأتراك.

وقالت الصحيفة "ليس للترفيه أو لغيره من ملذات الدنيا.. هرول الأتراك بالآلاف إلى ساحة آيا صوفيا للمشاركة في أداء أول صلاة جمعة بالمسجد بعد 86 عاماً من إغلاقه، في مشهد وصفه الكثيرون بالفتح الجديد لإسطنبول."

أما صحيفة "الراية" فكان أحد عناوينها الرئيسية في الصحفة الأولى "جمعة تاريخية عامرة بالمصلين في آيا صوفيا".

وأشارت الصحيفة إلى الرسائل التي ذُكرت في خطبة الجمعة، وإنه من تحت قبة آيا صوفيا تمت دعوة البشرية جمعاء إلى العدالة والسلام والرحمة، والحث على الحفاظ على القيم العالمية والمبادئ الأخلاقية التي تحمي كبرياء الإنسان.

بينما أفردت "الوطن" القطرية في صفحتها الأولى عنوان "أردوغان يتلو القرآن الكريم بأول صلاة جمعة في آيا صوفيا."

وفي عمودها "رأي الوطن" وتحت عنوان "يوم تاريخي" قالت الصحيفة "صفحة جديدة في التاريخ استُهلت مع فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة، بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف، فيوم أمس كان يوما تاريخيا لتركيا وللعالم الإسلامي، بعودة الصرح الفني والمعماري الفريد إلى حضن الأمة الإسلامية مجددا، على أمل أن تعيد هذه الأمة العظيمة كامل مجدها."

وأضافت "فرحة الأمة الإسلامية لا تسعها حدود، وكذا فرحة الشعب التركي الشقيق، والشاهد أن نحو 350 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا، فرحين بهذا اليوم التاريخي المجيد، لتتحول أشواق الأمة الإسلامية إلى حقيقة ماثلة، ولله الحمد."

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو الجاري.