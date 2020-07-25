بعد تعرضها للهجوم.. التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية للقوات العراقية

سّلمت قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قاعدة بسماية العسكرية الواقعة في جنوبي بغداد للقوات العراقية.

وكانت القاعدة العسكرية قد تعرضت الجمعة، لهجوم بـ 4 صواريخ، وفقا لما أعلنه الجيش العراقي في بيان رسمي.

وقال التلفزيون الرسمي إن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سلمت معسكرها في قاعدة بسماية للقوات العراقية".

ولم يحدد الجهة التي انسحبت باتجاهها قوات التحالف الدولي.

وعلى مدى الأشهر الماضية سلمت قوات التحالف الدولي 6 قواعد ومواقع عسكرية غربي وشمالي البلاد للقوات العراقية.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.