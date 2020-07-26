إسرائيل تقر بسقوط طائرة مسيرة تابعة لها داخل لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن طائرة بدون طيار تابعة له سقطت داخل الأراضي اللبنانية خلال "نشاط عملياتي".

جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش على حسابه بموقع تويتر، نقلته هيئة البث الحكومية.

وأفاد البيان بأنه "قبل وقت قصير وخلال نشاط عملياتي لقوة تابعة للجيش على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أنه "لا يوجد خوف من تسرب معلومات"، حسب البيان.

ولم يذكر الجيش نوع النشاط العملياتي الذي كانت تقوم به الطائرة بدون طيار، كما لم يشر إلى سبب سقوطها.

وتخشى إسرائيل من رد انتقامي من قبل "حزب الله"، بعدما أعلن الأخير الثلاثاء مقتل أحد عناصره ويدعى على كامل محسن في قصف إسرائيلي قبل ذلك بيوم واحد بمحيط مطار دمشق الدولي، قالت وسائل إعلام عبرية إنه استهدف أسلحة متطورة وصلت من إيران.