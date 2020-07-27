قصف الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين بقذائف المدفعية، مرتفعات بلدة كفر شوبا اللبنانية.



وقال مراسل وكالة الأناضول، إن القوات الإسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم، بمزارع شبعا المحتلة، قصفت بالقذائف بلدة كفر شوبا اللبنانية الواقعة في المنطقة الحدودية.

ولم ترد تفاصيل إضافية حول القصف، وعما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات.



وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في وقت سابق، اليوم الإثنين، إن حدثا أمنيا، وقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، دون ذكر تفاصيل بينما أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية في مزارع شبعا، عبر تسلل بعض عناصره إلى المنطقة.



وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب "قبل قليل وردت تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس".



وأضاف "التفاصيل قيد الفحص".



كما أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان، جاء فيها "على السكان البقاء في المنازل، ويُحظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية، وتبقى المحاور في هذا التوقيت مغلقة".



ولم يصدر أي تعقيب رسمي من لبنان، على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.



من جانبها، قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، إن اشتباكا مسلحا وقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، دون مزيد من التفاصيل



وقبل عدة أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة التأهب في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله اللبناني.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين "تستمر حالة التأهب في الحدود الشمالية تحسبا لقيام حزب الله بارتكاب اعتداء ردا على مقتل أحد عناصره في محيط دمشق قبل أيام خلال غارة جوية منسوبة لإسرائيل".



وكان حزب الله قد توعد بالرد على مقتل أحد عناصره في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، على موقع قريب من العاصمة السورية دمشق.



وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية دفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع لبنان.



وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد قال الإثنين، في خطاب ألقاه في الكنيست (البرلمان) "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية، سياستنا واضحة: لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا مع سوريا".



وأضاف "لبنان وسوريا يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيهما ضدنا (..) الجيش مستعد لجميع السيناريوهات، نحن نعمل على جميع الساحات من أجل أمن إسرائيل، قرب حدودنا وبعيدا عنها".

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية أطراف قرية كفرشوبا ومحيط مزارع شبعا.



وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية دفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع لبنان.