مستوطنون يهود يحرقون مرافق مسجد بالضفة الغربية

أضرم مستوطنون يهود، الإثنين، النار في مرافق مسجد بالضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في مرافق مسجد "البر" بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الشهود أن النار آتت على مرافق بالمسجد بما فيها المتوضأ.

وخطّ المستوطنون شعارات باللغة العبرية، على جدار المسجد.

بدورها نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محاولة إحراق المسجد.

وقال حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف في بيان صحفي إن "هذا الفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته كافة، حكومة الاحتلال التي تعمل حثيثاً على دعم هذه الفئات الإرهابية".

وطالب حسام أبو الرب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة "بكف أيدي هذه الفئة المجرمة عن التعرض لمقدسات المسلمين ومشاعرهم".