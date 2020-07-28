الحكومة اللبنانية تحذر من تصعيد عسكري إسرائيلي ضدها

حذر رئيس الوزراء اللبناني من "الانزلاق نحو الأسوأ" بعد "التصعيد العسكري الخطير" من جانب إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة للوزير حسان دياب، الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، لبحث المستجدات الأمنية في البلاد.

وقال دياب، في كلمته التي نشر مضمونها عبر حسابه على تويتر: "أدعو إلى الحذر خلال الأيام القادمة، أنني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ، في ظل التوتر الشديد على حدودنا".



وأضاف: "إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا، وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير".

والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من "حزب الله" للتسلل عبر حدود لبنان، وهو ما نفاه الحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف على منطقة "مزارع شبعا" المتنازع عليها، بدعوى التصدي لمحاولة التسلل المزعومة.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل الاجتماع ذاته، "اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب"، واعتبر ذلك "تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.