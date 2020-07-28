الفقراء في مصر ينعون طبيب الغلابة محمد مشالي

توفي فجر الثلاثاء "طبيب الغلابة"، وهو الطبيب المصري محمد مشالي المعروف، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام"، عن نجله وليد مشالي، قوله: "انتقل إلى رحمة الله والدي الدكتور محمد مشالي، والدفن بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة".

ومشالي، طبيب مصري من مواليد عام 1944، تخرج في كلية طب جامعة القاهرة عام 1967، ولقبته وسائل إعلام محلية وأجنبية بـ"طبيب الغلابة".

كرس الراحل حياته في خدمة المرضى الفقراء؛ وكان يقدم الكشف بعيادته في مدينة طنطا، بـ 5 جنيهات (أقل من 0.25 دولار)، كما كان يشتري العلاج على نفقته الخاصة للمرضى المحتاجين.

وعن اللحظات الأخيرة في حياته، قال هاشم القماش، سكرتير عيادة مشالي، إن الأخير كان من أهم أمنياته أن يظل يخدم الغلابة حتى آخر يوم في حياته، والله قد حقق أمنيته؛ حيث ظل يعمل في عيادته واستقبل مرضاه بشكل طبيعي حتى التاسعة من مساء الأحد الماضي.

وأضاف، لصحيفة "الوطن" المحلية (خاصة) أن عيادة طبيب الغلابة لأول مرة تغلق الاثنين بعد شعوره بإرهاق، ورفض نجله وزوجته ذهابه إلى العيادة، وطلبا منه الراحة، حتى توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولفت "القماش" إلى أن وصية مشالي قبل وفاته هي أن تستمر أعمال الخير إلى الغلابة من خلال أسرته وأبنائه.