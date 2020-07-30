الجيش التركي يحيد إرهابيين قبيل تنفيذهم هجوما في منطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، بينما كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر، الخميس، إنها تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار منطقة "نبع السلام".

وأضافت في هذا الصدد أن "عناصر الكوماندوز الأبطال تمكنوا من تحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا"، خلال استعدادهم لتنفيذ هجوم على المنطقة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.