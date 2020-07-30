تونس.. بدء التصويت على طرح الثقة برئيس البرلمان الغنوشي

بدأت عملية التصويت، الخميس، في جلسة طرح الثقة برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد تأخر بنحو ساعة ونصف بسبب ملاحظات نظامية.

وبدأت لجنة الإشراف على التصويت المناداة على النواب ليدلوا بأصواتهم في صندوق وسط القاعة.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت جلسة البرلمان التونسي، للتصويت السري على طرح الثقة بالغنوشي، زعيم حركة "النهضة".

وفي حدود الساعة التاسعة بتوقيت تونس (08:00 تغ) بدأت جلسة التصويت على أن تستمر حتى الساعة الحادية عشرة.

ووفق وسائل إعلام محلية، كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط مقر البرلمان بالعاصمة، وفرضت طوقا أمنيا على الطرقات المؤدية للمجلس.

ويجرى التصويت في جلسة البرلمان سريا بناء على قرار مكتب المجلس، بحيث يصوت النواب من خلال وضع علامة على ورقة التصويت، ثم يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.

وقبل أسبوع، قرر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، زعيم حركة النهضة (54 مقعدا من إجمالي 217)، بناء على لائحة مقدمة من كتل نيابية.

وسعت 4 كتل نيابية هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح" إلى سحب الثقة من الغنوشي، إثر اتهامه من دون سند أو دليل، بـ"سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".

وأفاد مراسل الأناضول، أن عملية التصويت بالجلسة تأخرت نحو ساعة ونصف الساعة بسبب ملاحظات نظامية من بعض نواب المجلس.

وتركزت الخلافات بين النواب على آلية الاقتراع السري حول طلب سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وحذر رئيس كتلة النهضة في المجلس نور الدين البحيري، من وقوع تزوير في عملية التصويت، مطالبا بالشفافية.

فيما اقترحت لجنة الإشراف على التصويت (مشكلة مع عدة نواب) إلغاء الخلوة (مكان مغلق للتصويت) وإضافة ساعة إلى وقت الجلسة.

ولاحقا رفعت اللجنة الجلسة مدة 10 دقائق بعد خلافات على الاقتراع السري ومدته الزمنية.