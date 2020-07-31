صحيفة: إسرائيل ستقصف بنى تحتية لبنانية إذا شن حزب الله اللبناني هجوماً جديداً

قالت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أوعز إلى الجيش بقصف البنية التحتية اللبنانية، "إذا أضر حزب الله اللبناني بالجنود أو المدنيين الإسرائيليين".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (لم تسمه)، إن غانتس أصدر تعليماته هذه خلال لقاء عُقد الخميس، بمشاركة رئيس أركان الجيشن، أفيف كوخافي، ومسؤولين آخرين من هيئة الأركان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تعزيز قواته قرب الحدود اللبنانية، تحسبا لهجمات توعد "حزب الله" اللبناني بتنفيذها، ردا على مقتل أحد عناصره في غارة جوية لإسرائيل قرب العاصمة السورية دمشق، في 20 يوليو/ تموز الجاري.

وقالت الصحيفة إن "كوخافي عرض، خلال اللقاء، موقف الجيش الإسرائيلي بأنه يجب على إسرائيل تحميل حزب الله والحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجوم في المستقبل وعواقبه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إحباط محاولة لـ"حزب الله" لتنفيذ هجوم عبر الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.

وقال المصدر العسكري الإسرائيلي: "إذا حاول حزب الله تنفيذ هجوم آخر، فسيرى ردا غير عادي من الجيش الإسرائيلي ضده وضد لبنان".

وشدد على أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة، الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى للهجوم وعلى استعداد لتنفيذ رد قاس".

واعتبرت الصحيفة أن "تهديد إسرائيل القاطع بتحميل لبنان المسؤولية عن أي هجوم لحزب الله يهدف إلى إثارة ضغط على الحزب في الداخل اللبناني".

ورأت أن هذا يمثل "تحول جذري في السياسة؛ ففي جولات القتال السابقة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، تجنبت إسرائيل قصف البنية التحتية اللبنانية".

وتابعت: "رغم أن الحكومة اللبنانية الحالية ضعيفة جدا ويسيطر عليها حزب الله بفاعلية، إلا أن التوقعات في إسرائيل هي أن وباء فيروس كورونا والضائقة الاقتصادية الرهيبة في لبنان، بجانب الخوف من أن يكون الهجوم الإسرائيلي مدمرا، سيوفر الزخم للضغط الشديد على حزب الله لإلغاء هجوم آخر".