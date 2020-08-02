الجزائر تعلن تسلمها مطلوبا لديها من تركيا

أعلنت الجزائر، الأحد، تسلمها "عسكريا فارا" من تركيا، في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقالت الوكالة تم إنه "بأمر من رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام، الخميس الماضي، المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، الفار من بلده".

وأوضح المصدر أن بونويرة "سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري، الاثنين"، دون تفاصيل حول القضايا المتابع فيها، أو تاريخ فراره خارج البلاد.