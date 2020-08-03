إسرائيل تقصف أرضا زراعية جنوبي غزة

شنّت طائرات إسرائيلية، منتصف ليل الاثنين، عدة غارات على أرض زراعية في منطقة القرارة بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية أرضا زراعية بمنطقة "القرارة" بصاروخ على الأقل، عقب استهدافها بصاروخ من طائرة بدون طيار.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، واعتراضها من قبل منظومة "القبة الحديدية".

ولم يتسنّ الحصول على معلومات بشأن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

ولم تعلن بعد أيّ من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية التي تحدث عنها جيش الاحتلال.