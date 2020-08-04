إسرائيل تعلن قصف مواقع عسكرية للنظام السوري

قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن الدفاعات الجوية تصدت مساء الاثنين لغارات إسرائيلية في جنوب سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في النظام أنه "في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة "نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر" في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.

ولم يوضح المرصد ما إذا كانت الضربات قد أوقعت قتلى في صفوف الجنود السوريين أو المقاتلين المتحالفين مع النظام.

كما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن باستهداف مدينة البوكمال في شمال شرق البلاد بصواريخ إسرائيلية.

وأفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن نحو 15 عنصرا من المقاتلين الموالين لإيران من جنسية عراقية قتلوا خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال، صباح الاثنين.

وفي تطوّر نادر، أعلنت إسرائيل أنها استهدفت مواقع لجيش النظام السوري بضربات جوية "ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها" في جنوب هضبة الجولان، وفق بيان للجيش.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "ضربت طائرات ومروحيات حربية أهدافًا تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا"، مضيفا أن الأهداف شملت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات ومدافع مضادة للطائرات".

وأورد البيان أن الجيش الإسرائيلي "يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل".

ونفذت إسرائيل العديد من الغارات منذ عام 2011 في سوريا ضد النظام المدعوم من إيران وحزب الله اللبناني والمعاديين لإسرائيل.

وفي 20 تموز/يوليو قتل خمسة عناصر من المقاتلين الموالين لإيران بينهم عنصر في حزب الله اللبناني في غارات إسرائيلية جنوب دمشق، أوقعت أيضا 11 جريحا بينهم سبعة جنود سوريين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الاثنين أنه استهدف ليل الأحد مجموعة مكونة من أربعة مسلحين كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج الأمني الذي بنته إسرائيل في الجولان السوري المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل جوناثان كورنيكوس للصحافيين عبر الهاتف إن العناصر الذين لم يحدد هوياتهم "كانوا في إسرائيل ولكن خارج السياج" الحدودي.

وقال ان وحدة إسرائيلية، بغطاء من القناصة والغارات الجوية، هاجمت المتسللين الأحد بعيد الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ). وأضاف "نعتقد أن الأربعة قتلوا".

ومؤخرا تحدّث مسؤولون إسرائيليون عن "جبهة ثانية" لحزب الله في الجولان السوري.

واستقدم الجيش الإسرائيلي في تموز/يوليو تعزيزات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل معلنا "رفع مستوى الجاهزية في مواجهة أعمال عدائية محتملة".

وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين الماضي بعد هدوء نسبي استمر أشهرا، أنها أحبطت هجوما "إرهابيا" وأطلقت النار على مسلحين عبروا "الخط الأزرق" الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، قبل أن يعودوا إلى الجانب اللبناني.

والاثنين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "ستضرب اي طرف يهاجمنا او يحاول مهاجمتنا، إنه مبدأ يبقى ساريا"، وفق بيان لمكتبه.