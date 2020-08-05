ي ب ك/بي كا كا الإرهابية تطلق النار على متظاهرين في دير الزور

قتل شخص وجرح 3 آخرون في محافظة دير الزور على يد عناصر من منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، الذين أطلقوا النار على مظاهرات خرجت احتجاجاً على اغتيال أحد شيوخ العشائر في المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية أن "مظاهرات خرجت الثلاثاء في بلدات الحوائج، وذيبان، والشحيل بدير الزور، احتجاجا على مقتل الشيخ مطشر حمود جدعان الهفل، شيخ عشيرة العقيدات، في استهداف مسلحين مجهولين لسيارته الأحد".

وطالب المتظاهرون المنظمة الإرهابية، بحسب المصادر، "بالكشف عن قاتلي الهفل"، متهمين إياها "بالتراخي الأمني في هذه القضية".

وذكرت المصادر أنه "مع توسع المظاهرة أطلق عناصر المنظمة النار على المتظاهرين في بلدة الحوايج، ما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح 3 آخرين".

وأشارت المصادر، إلى أن "التوتر مازال سائداً في المنطقة، وسط إصرار المتظاهرين على الكشف عن منفذي عملية الاغتيال".

والاثنين، نشرت السفارة الأمريكية في دمشق على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي بيان تعزية في وفاة الهفل، ودانت الهجوم الذي أسفر عن مقتله، وسائقه، وجرح قريبه الشيخ إبراهيم الخليل العبود الجدعان الهفل.