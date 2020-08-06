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مصر واليونان توقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية

وكالة الأناضول للأنباء
القاهرة
نشر في 06.08.2020 19:08
آخر تحديث في 06.08.2020 23:21
أسوشيتد برس أسوشيتد برس

وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة لوزير الخارجية المصري سماح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال زيارة خاطفة يجريها الأخير لمصر تستغرق عدة ساعات.

وقال شكري إن "الاتفاق يفتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان"، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.

فيما أوضح الوزير اليوناني أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر "شرعية"، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في بيان مقتضب، استقبال شكري لنظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة.

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