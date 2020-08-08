تفجير انتحاري يستهدف مركزاً عسكرياً في العاصمة الصومالية

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون، السبت، إثر تفجير انتحاري استهدف مركزا عسكريا حكوميا، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي تصريح للأناضول، قال عبد القادر عبد الرحمن، رئيس خدمة "آمين" للإسعاف، إن "التفجير أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية".

وأشار عبد الرحمن أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وكان مصدر بالشرطة قال للأناضول، إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند مدخل مركز عسكري حكومي قرب ملعب "استاديو مقديشو" في حي ورطيغلي وسط العاصمة.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن التفجير أعقبه تبادل إطلاق نار كثيف.

وبحسب شهود عيان للأناضول فإن أعمدة دخان تصاعدت من الموقع الذي تعرض للتفجير، بينما سُمع تبادل إطلاق النار كثيف داخل المركز.

ولم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم، فيما لم يصدر أي تعليق عن الحكومة الصومالية على الحادث حتى الساعة 10:15 (ت.غ).

غير أن مثل هذه التفجيرات تتبناها عادة حركة "الشباب" المسلحة الإرهابية، التي تلاحقها الحكومة منذ سنوات.