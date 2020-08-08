دياب: لابد من إجراء انتخابات مبكرة لإخراج لبنان من أزمته

قال رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب إنه لابد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من أزمتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، السبت، إنه سيطرح على الحكومة إجراء الانتخابات المبكرة يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أنه مستعد لتحمل مسؤولية الحكومة شهرين حتى تصل الأحزاب السياسية في البلاد إلى اتفاق.

وأكد دياب أن كل المسؤولين عن مرفأ بيروت سيخضعون للمساءلة ولن تمر الكارثة دون محاسبة.

وتساءل دياب: "لماذا بقيت هذه المواد 7 سنوات في المرفأ، ومن كان المستفيد من بقائها؟".

ورأى أن "لبنان لا يحتمل المزايدات وتجب تنحية الحسابات السياسية، والمطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية".

وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وأسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.