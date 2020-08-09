إسرائيل: تعرض الجدار الخرساني على حدود قطاع غزة لإطلاق نار

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن فلسطينيين من قطاع غزة، أطلقوا النار باتجاه الشريط الحدودي.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان "سُمع صوت إطلاق نار باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني جنوب قطاع غزة"، في إشارة إلى أعمال بناء الجدار الخرساني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع القطاع.

وأضاف أدرعي "تم تعليق الأعمال على السياج، وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة".

وتابع الناطق الإسرائيلي "بعد ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية، هرعت إلى المنطقة، دون وقوع إصابات".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت في وقت سابق إن إطلاق النار وقع بالقرب من كيبوتس (مزرعة تعاونية) كيسوفيم (محاذية للقطاع)".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العمل في الجدار الخرساني توقف بشكل مؤقت، عقب إطلاق النار.

وأضافت الهيئة إن الجيش أغلق محاور الطرق المؤدية إلى السياج الحدودي مع القطاع.

وفي قطاع غزة، أفادت وكالة الأناضول، أن قوات من الجيش الإسرائيلي، أطلقت النار بشكل مكثف تجاه الأراضي الزراعية، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن قوات الجيش، أطلقت عددا من القنابل الدخانية في نفس المنطقة؛ بالتزامن مع تحركات للآليات الإسرائيلية قرب السياج.

وشرعت إسرائيل في نهاية 2016، في بناء الجدار الخرساني (تحت الأرض وفوقها) بطول 65 كيلومترا، وبتكلفة قد تصل إلى مليار دولار.

وتقول إسرائيل إن بناء الجدار الخرساني يهدف إلى مواجهة الأنفاق التي حفرتها حركة "حماس"، على الحدود الشرقية لقطاع غزّة، ونفّذت منها عمليّات عسكريّة عدّة ضدّ مواقع الجيش الإسرائيليّ خلال حرب 2014.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت القناة (12) الخاصة إن 1400 عامل أجنبي، يعملون في بناء الجدار، معظمهم من البرازيل وإسبانيا وإيطاليا من ألمانيا ومولدوفا.