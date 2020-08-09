استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد توقف لأكثر من 4 شهور

استؤنفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس بعد توقف أكثر من 4 أشهر، وذلك بعد إغلاق الحدود البرية والجوية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدير المطار، لطفي الطبيب، إنه تم استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار بعد توقف لأشهر نتيجة لإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الطبيب أن أولى الرحلات التي أقلعت "تابعة للخطوط الجوية الليبية (حكومية) وتوجهت نحو إسطنبول، وبعد ساعات ستتوجه طائرة أخرى تابعة للخطوط الإفريقية (حكومية) نحو إسطنبول".

وأشار مدير المطار إلى أن إدارة المطار استكملت تجهيزاتها فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة "كورونا" وفق دليل الطيران المدني.

وفي 15 مارس/آذار الماضي أعلن المجلس الرئاسي حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا.