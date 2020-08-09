الجيش الليبي: طائرتا شحن روسية تحطان بمدينة سرت

أعلن الجيش الليبي، الأحد، رصد طائرتي شحن روسية هبطتا بمدينة سرت (شمال)، والتي تقع تحت سيطرة مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير "سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي، العميد عبد الهادي دراه، بأن قواتهم رصدت السبت هبوط طائرتي شحن عسكرية روسية بقاعدة القرضابية.

وأضاف دراه أن "حمولة الطائرتين غير معروفة، لكن يرجح أن تكون عتادا عسكريا"، لافتا إلى أنه سبق أن رصد طائرات تحمل عتادا عسكريا أكثر من مرة.

ولا يزال الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية يواصل حشد مزيد من القوات في جبهة سرت، من مختلف المدن والمناطق، استعدادا لبدء عملية تحرير المنطقة

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

بالمقابل، يواصل الجيش الليبي حشد أعداد كبيرة من قواته منذ نحو 7 أسابيع، استعدادا لمواصلة حسم المعارك عسكريا في حال فشلت الجهود الدولية في إيجاد حل سلمي يجنب البلاد مزيدا من الدمار.