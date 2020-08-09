العراق.. محتجون يغلقون مبنى المحافظة وجسراً حيويا وسط بغداد

أغلق مئات المتظاهرين العراقيين من حملة الشهادات العليا، الأحد، مبنى المحافظة وجسرا حيويا وعددا من الشوارع، وسط بغداد، احتجاجا على سوء المعيشة.

وأفاد وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها بأن المئات من حملة الشهادات العليا في بغداد احتشدوا أمام مبنى محافظة بغداد في منطقة السنك، وأغلقوا المبنى وجسر السنك الحيوي، وعددا من الشوارع القريبة احتجاجاً على انتشار البطالة وتردي الأوضاع المعيشية.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل وايجاد فرص عمل لهم في المؤسسات الحكومية.

والاحتجاجات متواصلة في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب سوء الخدمات والفساد.

وتشهد البلاد أزمة مالية إثر تراجع إيرادات البلاد من مبيعات النفط بسبب جائحة كورونا.

وزادت معدلات البطالة في البلاد إثر الاجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية للحد من تفشي فيروس كورونا.