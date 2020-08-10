وزير الصحة اللبناني: الحكومة قدمت استقالتها للرئيس

أعلن وزير الصحة اللبناني محمد حسن، الإثنين، استقالة حكومة الرئيس اللبناني حسان دياب.

وقال حسن خلال لقائه بعدد من الصحفيين، إن "حكومة الرئيس اللبناني حسن دياب ستعلن استقالتها بعد قليل بعد نكبة مرفأ بيروت".

وأضاف أن "الوضع لا يتحمل المزيد من المزايدات ويتطلب وقوف الجميع مع الشعب اللبناني في هذه المحنة".

فيما أكد عدد من الوزراء، اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بالاستقالة، حيث يترقب اللبنانيون كلمة رئيس الوزراء حسان دياب لإعلان القرار رسميا.

ووقع مساء الثلاثاء الماضي، انفجار عنيف في مرفأ بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت تركيا إضافة إلى العديد من الدول العربية والأجنبية لتقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

فيما انطلقت تظاهرات كبيرة في العاصمة اللبنانية، حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.