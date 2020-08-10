"ي ب ك" الإرهابية تتجه للاستيلاء على أملاك المهجّرين السوريين

تعتزم منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، وضع يدها على أملاك المواطنين الذين غادروا مناطق سيطرة المنظمة شمالي شرقي سوريا.

وأصدرت المنظمة، قرارا يقضي بالاستيلاء على أملاك المقيمين خارج سوريا من أبناء المنطقة، تحت ذريعة "إدارة وحماية أملاك الغائب".

وحسب القرار، فإن "كل شخص لا يوجد لديه قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، فإن أملاكه ستؤول إلى لجان تابعة للمنظمة".

وكانت "ي ب ك" قد هجرت مئات الآلاف من أبناء المنطقة الذين هربوا من بطش المنظمة إلى دول مختلفة.

وتتهم المعارضة السورية المنظمة باتباع سياسة التغيير الديمغرافي، منذ سيطرتها على المنطقة قبل سنوات.