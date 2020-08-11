أمر قضائي أمريكي باستدعاء محمد بن سلمان في قضية الجبري

أصدرت محكمة أمريكية استدعاء بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية دعوى قضائية أقامها ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري، يتهم فيها ابن سلمان بإرسال "فرقة اغتيال" إلى كندا في محاولة لقتله.

وأرسلت محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أمر الاستدعاء، الجمعة، بعد يوم من رفع الجبري الدعوى ضد ولي العهد السعودي، حسب ما نقل موقع "ميدل يست أي" البريطاني، الثلاثاء.

ويتهم الجبري ابن سلمان بإرسال فريق قتل، يُعرف باسم "فرقة النمر"، إلى كندا للقضاء عليه.

وجاء في نص الدعوى أن "قلة على قيد الحياة يعرفون الكثير عن ابن سلمان كما يعرف الدكتور سعد".

كما جاء في وثيقة الدعوى أن "أماكن قليلة تحتوي على معلومات حساسة وتحمل إهانة وإدانة للمتهم ابن سلمان، بالمقارنة بعقل وذاكرة الدكتور سعد ربما باستثناء التسجيلات التي سجلها الدكتور سعد تحسبا لمقتله"، حسب المصدر ذاته.

وذكر الجبري في دعواه القضائية أسماء العديد من أفراد "فرقة النمر" المزعومة، بينهم اثنان من المتهمين بالوقوف وراء قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

يشار أن الاستدعاء هو إخطار رسمي بوجود دعوى قضائية، يدعو الأفراد الذين تتم مقاضاتهم للمثول أمام المحكمة.