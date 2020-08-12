وزارة الدفاع الليبية: ارتفاع عدد قتلى ألغام مليشيا حفتر إلى 55

قالت وزارة الدفاع الليبية، إن احصائية ضحايا الألغام، التي زرعتها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس ومدينة سرت (شمال وسط) ارتفعت إلى 55 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الضحايا ارتفع إلى 162؛ بينهم 55 وفاة و107 مصابين.

وأشارت إلى أن الضحايا بينهم 64 من المختصين في مجال إزالة الألغام، و98 من المدنيين.

ولفتت إلى أن الإحصائية تم تسجيلها في بين 22 مايو/أيار الماضي و9 أغسطس/آب الجاري.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس وفي سرت، وقالت إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب هذه الألغام".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.