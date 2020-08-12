المجلس السرياني العالمي يدحض ادعاءات ي ب ك الإرهابي

أعلن المجلس السرياني العالمي (WCA) إن "معاهدة سيفر" التي تتخذها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية "ذريعة لشن الحروب"، ماتت قبل 100 عام.

و"معاهدة سيفر" هي التي وقعتها الدولة العثمانية مع الحلفاء في 10 أغسطس/آب 1920 عقب الحرب العالمية الأولى، وكانت السبب في تفكك الخلافة.

وأضاف رئيس المجلس، جوني ميسو، في بيان، الثلاثاء، أنه يجب وضع حد لاستخدام معاهدة "سيفر"، كذريعة حرب.

وأوضح أن المعاهدة وُلدت قصيرة الأمد، بسبب تجاهلها الحقائق التاريخية والقانونية.

ولفت إلى أنه يجب "القبول بوفاة المعاهدة"، لأنها فقدت مفعولها قانونيا بتوقيع اتفاقية لوزان، بتاريخ 24 يوليو/ تموز 1923.

وأردف أنه "في الوقت الذي تشن فيه منظمة بي كا كا هجمات الإرهابية ضد تركيا من جنوب شرقي البلاد، ومن شمال شرقي سوريا، وشمالي العراق، يسعى ذراعها في سوريا (ي ب ك/ ب ي د) لتأسيس دولة كردية شمالي البلاد".

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية ووسائل الإعلام، تدعمان هذه الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتابع قائلا أن "هذه الجماعات تشكل خطرًا على وحدة الأراضي السورية والتركية، وتزيد من النزاعات الإقليمية من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بانتهاكات ضد السريان في موطنهم الأصلي في سوريا".

وشدد على أن "معاهدة سيفر التي توفيت قبل 100 عام، لن تشكل مسندا شرعيا لأنشطة التنظيم الإرهابي".

و"السريان" هم أتباع العرقيّة الآشورية وينتمون للمسيحية السريانية ويتركزون بشكل أساسي في شمال شرقي سوريا خصوصاً في مدن وبلدات الحسكة والقامشلي وعامودا، كما يتواجد بعضهم أيضاً في المدن الكبرى مثل حمص وحلب.