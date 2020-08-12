شبكة سي إن إن تعرض وثائق استدعاء القضاء الأمريكي لمحمد بن سلمان

قامت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بعرض وثائق دعوى استدعاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و13 آخرين لمحكمة بواشنطن في القضية التي رفعها سعد الجبري، المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية.

وقالت الشبكة، التي عرضت الوثائق على موقعها الإلكتروني، إنها طلبت تعليقاً من السلطات السعودية على مذكرات الاستدعاء لكنها لم تتلق ردا بعد.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على نسخة من مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها محكمة في واشنطن، لمحمد بن سلمان و13 سعوديا آخرين، في الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري ضدهم واتهمهم فيها بـ"محاولة اغتياله".

وأوضحت أن مذكرات الاستدعاء صدرت في 7 أغسطس / آب الجاري، وذلك بعد تقديم محامي سعد الجبري أوراق الدعوى للمحكمة.

ووجه الجبري اتهامات إلى ابن سلمان ومستشاريه ( حاليين وسابقين)، قائلا إنه تم إرسال "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "للقضاء عليه" في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أيام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء في نص الدعوى أن "قلة على قيد الحياة يعرفون الكثير عن بن سلمان كما يعرف الدكتور سعد الجبري".

وذكر الجبري في دعواه القضائية أسماء العديد من أفراد "فرقة النمر" المزعومة، بينهم اثنان من المتهمين بالوقوف وراء قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

يشار أن الاستدعاء هو إخطار رسمي بوجود دعوى قضائية، يدعو الأفراد الذين تتم مقاضاتهم للمثول أمام المحكمة.