وزارة الدفاع التركية تعلن القبض على 20 إرهابيا في منطقة "غصن الزيتون"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إلقاء القبض على 20 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، في منطقة عملية "غصن الزيتون"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، "إننا نواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن حدودنا، وأمن واستقرار أشقائنا السوريين".

وأضافت أنها ألقت القبض على 20 إرهابيا من تنظيم " ي ب ك/بي كا كا"، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الغادرة في منطقة "غصن الزيتون".

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.