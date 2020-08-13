"إف بي آي" سيشارك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، سيشارك في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، الذي خلف 171 قتيلا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، الذي يزور لبنان خلال جولة أجراها للمرفأ.

واكتفى هيل بهذا الإعلان دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

وأعلنت الحكومة اللبنانية عقب الانفجار، إجراء تحقيق يستغرق 5 أيام، فيما دعا رؤساء حكومات سابقون، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية.

وفي سياق متصل، أكد هيل التعاون مع 4 أو 5 منظمات موجودة بلبنان، في مسألة تقديم مساعدات للمتضررين.

وقال: "العديد (من اللبنانيين) يحتاجون إلى الدعم، لكن يجب معرفة احتياجاتهم بالتحديد".

وأكد هيل متابعة آلية توزيع المساعدات والتأكد من وصولها إلى المتضررين.

ووصل هيل إلى لبنان، اليوم، في إطار زيارة رسمية يلتقي فيها مسؤولين على مدار يومين.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية لدى بيروت، إن الزيارة تؤكد دعم واشنطن لأي حكومة تعكس إرادة اللبنانيين.

والجمعة الماضية، تعهّدت واشنطن بتقديم مساعدات أولية إلى لبنان بقيمة نحو 17 مليون دولار، لمواجهة تبعات الانفجار.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الاثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.