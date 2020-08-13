العراق.. استهداف قافلة تابعة للجيش الأمريكي بعبوة ناسفة في الناصرية

تعرض رتل من الشركات التي تحمل معدات خاصة للجيش الأمريكي في العراق للهجوم عند الطريق السريع غرب الناصرية، مركز محافظة ذي قار(جنوب)، وفق ما كشفت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وبحسب المصادر قال قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، إن عبوة استهدفت رتلا لإحدى الشركات التي تحمل معدات الدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في الطريق السريع في تقاطع البطحاء غرب الناصرية قادمة من بغداد باتجاه البصرة.

كما أشار إلى أن العبوة لم تتسبب إلا بأضرار في إحدى عجلات الرتل أثناء مروره هناك.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت استهداف أرتال تنقل معدات وتجهيزات للتحالف الدولي في عدد من المناطق العراقية.

هذا وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون ثان الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.