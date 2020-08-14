كوشنر: دولة عربية ثانية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل قريباً

كشف مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر عن وجود "احتمال كبير جدا" بأن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى تطبيع العلاقات بينهما خلال الأشهر الثلاثة التالية لإعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

وعند سؤاله عن احتمال عقد صفقة مماثلة في الأيام التسعين القادمة، التي تمثل المدة التقريبية الفاصلة عن موعد الانتخابات الأميركية، قال صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره المكلف بالشرق الأوسط للصحافيين "أظن أنه يوجد احتمال كبيرا جدا" لتحقيق ذلك.

ووصف كوشنر الصفقة بين إسرائيل والإمارات بأنها "أذابت الجليد بين البلدين"، وأضاف "نأمل أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته".

وتناول المسؤول الأميركي التقارير التي وصفت استقبال الفلسطينيين للصفقة بالبارد، وقال إنه "رد فعل متوقع إلى حد ما، رأيناه مرارا وتكرارا".

وكان ترامب أول من أعلن عن القرار الذي اتخذته إسرائيل والإمارات، ثالث دولة عربية ستقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد مصر والأردن.

بدوره، توقع مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين حصول اتفاقات مماثلة بين إسرائيل ودول عربية.

وقال "نعتقد أنه توجد دول أخرى مستعدة" لخطوة من هذا النوع.

وأثنى أوبراين على الرئيس الأميركي، معتبرا أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف في هذا الصدد "سيتطلب الأمر بعض الوقت، لكن لن يفاجئني ترشيح الرئيس لنيل جائزة نوبل"، معتبرا أن ترامب "يجب أن يكون المرشح الأوفر حظا لنيل" هذه الجائزة.

وأوضح أوبراين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحمد بن زايد آل نهيان أو من ينوب عنه مدعوان إلى "حفل توقيع رسمي في البيت الأبيض".