الرئيس اللبناني: ينبغي حل مشاكلنا مع إسرائيل قبل السلام معها

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن إبرام بلاده اتفاق سلام مع إسرائيل "يعتمد على عدة أمور، لدينا مشاكل مع إسرائيل، يجب أن نحلها أولا".

جاء ذلك في مقابلة أجراها معه تلفزيون "BFM" الفرنسي، بثت مساء السبت.

وردا على سؤال عما إذا كان لبنان مستعدا لصنع السلام مع إسرائيل، أجاب عون باللغة الفرنسية قائلا: "لدينا مشاكل مع إسرائيل وعلينا حلها أولا".

ويعتبر الرئيس عون، وحزبه "التيار الوطني الحر"، من أهم حلفاء "حزب الله" الذي خاض حربا مع إسرائيل في يوليو/ تموز 2006، استمرت 34 يوما.

وساهم "حزب الله" في وصول عون إلى رئاسة الجمهورية عام 2016، بعد تبني ترشيحه.

وعن رأيه باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، اكتفى عون بالتعليق بأن "الإمارات دولة مستقلة".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بتنديد واسع داخل فلسطين، شعبيا ورسميا.

كما نددت به قوى سياسية وشعبية عربية بدول عربية عدة، فيما خرقت كل من مصر والبحرين وسلطنة عمان الصمت العربي الرسمي حيال الاتفاق، إذ هنأت القاهرة والمنامة ومسقط، في بيانات رسمية، أبوظبي بالخطوة.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الطرفين.