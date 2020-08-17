انفجار يستهدف الدورية التركية الروسية المشتركة في إدلب

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن عربة عسكرية تركية تعرضت لتفجير اليوم الاثنين خلال دورية روسية تركية مشتركة في منطقة إدلب السورية.

وقال البيان إنه لم يصب أي جندي روسي في الحادث.

فيما قال مسؤولون أمنيون أتراك في وقت لاحق إنه الهجوم تسبب بأضرار مادية لكن لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وفي أعقاب الهجوم، أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وإلى جانب التباحث في الشأن السوري والليبي والتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، ناقش الرئيسان أيضًا السياحة والطاقة والتعاون الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي، إن الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب، التي تسير على طول الطريق السريع إم 4 الذي يربط شرق سوريا وغربها، قد توقفت بسبب تزايد الهجمات في المنطقة.

وكانت تركيا وروسيا قد اتفقتا في الخامس من مارس/آذار الماضي على وقف النشاط العسكري في منطقة إدلب بعد تصاعد الاشتباكات هناك والتي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص. ويعالج الاتفاق مخاوف تركيا الرئيسية، ويوقف تدفق اللاجئين.