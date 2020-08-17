التحالف الدولي في شمال شرق سوريا يقصف حاجزاً للنظام السوري

في حادثة نادرة، استهدفت ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن حاجزاً لقوات النظام السوري قرب مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، وقتل فيها جنديان سوريان وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن الاثنين أن "طائرة التحالف استهدفت حاجزاً عسكرياً اعترض طريق رتل عسكري" لقوات التحالف جنوب مطار القامشلي، مشيراً إلى حصول تبادل لإطلاق النار قبل تدخل الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء النظام السورية (سانا) عن مصدر عسكري "حاولت دورية أميركية الدخول إلى منطقة انتشار أحد تشكيلاتنا المقاتلة في ريف مدينة القامشلي .. فأوقفهم عناصر الحاجز ومنعوهم من المرور".

وأضاف المصدر "أطلق عناصر الدورية الأميركية عدة رشقات نارية، وبعد حوالي 30 دقيقة هاجمت حوامتان أميركيتان عناصر الحاجز بالرشاشات الثقيلة ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين".

ولم يصدر أي تعليق عن التحالف الدولي.

وتتكرر منذ مطلع العام حوادث مماثلة في شمال شرق سوريا، خصوصاً بعد انتشار قوات النظام في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، مع اعتراض حواجز لقوات النظام أو مسلحين موالين لها دوريات للتحالف الدولي، وتتدخل أحياناً القوات الروسية المنتشرة أيضاً في المنطقة لتهدئة التوتر.

وفي 12 شباط/فبراير، قتل مدني موال للنظام في تبادل إطلاق نار مع دورية للتحالف الدولي أثناء مرورها "عن طريق الخطأ" عند نقطة لقوات موالية لدمشق، وفق المرصد. وقال التحالف الدولي وقتها إنه رد على نيران مجهولين "للدفاع عن النفس".

ويسيطر تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي منذ العام 2012 على الجزء الأكبر من محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، فيما بقيت قرى معدودة في ريفي مدينتي القامشلي والحسكة تحت سيطرة مقاتلين موالين للنظام.