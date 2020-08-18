رغم السلام المزعوم.. نتنياهو يعارض بيع واشنطن طائرات إف-35 للإمارات العربية



عارضت إسرائيل بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات من طراز إف-35 للإمارات العربية المتحدة، رغم السلام المزعوم الذي أعلن عنه مؤخراً بين الدولتين.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، الثلاثاء، غرد به نتنياهو على تويتر، إن اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، لم يتضمن "أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".



وأضاف "منذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز F35 وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أيا كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل".



وأكمل "أعرب نتنياهو عن هذا الموقف المتسق، مرة تلو الأخرى أمام الإدارة الأمريكية، وهذا الموقف لم يتغير".



وأشار إلى أنه، في 3 أغسطس/آب، وبتوجيه من نتنياهو، التقى السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأكد صراحة معارضة إسرائيل لبيع إف-35 وأنظمة أسلحة متطورة أخرى إلى أي دولة في الشرق الأوسط".



وتابع "اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا يتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستضمن دائمًا حصول إسرائيل على الميزة النوعية".



هذا فيما بدأت إسرائيل منذ العام 2016 بتسلّم طائرات من طراز إف-35 أو "الشبح"، من الولايات المتحدة.