سعد الحريري يعلن قبوله حكم المحكمة الدولية ويدعو حزب الله لـالتضحية.

اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الثلاثاء أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت حكمها في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، كشفت "الحقيقة"، معلناً باسم عائلته وعائلات الضحايا "قبول" الحكم.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي عقده في لايدشندام حيث مقر المحكمة قرب لاهاي: "المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة"، مضيفاً: "عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن".

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة اعوام.

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنباً، فيما تمت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

واعتبر الحريري أن قرار المحكمة بإدانة متهم من أصل أربعة أظهر "مصداقية عالية" للمحكمة كما أنها "غير مسيسة".

وقال: "المطلوب منه أن يضحي اليوم هو حزب الله الذي أصبح واضحاً أن شبكة التنفيذ من صفوفه ويعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ فيهم القصاص".

وأكد "لن نستكين حتى يُنفذ القصاص"، مضيفاً أن "اللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون بلدهم مرتعاً للقتلة".

وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ 13 عاماً جدلاً وانقساماً في لبنان بين مؤيدين من حلفاء الحريري وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها.

وطالما اعتبر حزب الله المحكمة "مسيسة"، وقال أمينه العام حسن نصرالله الجمعة إن "إذا حُكم على أي من إخواننا بحكم ظالم، كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة إخواننا"، مؤكداً أنّ "القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر (...) لأن القرار صدر منذ سنوات طويلة".

ورأى سعد الحريري الثلاثاء أنه "بات واضحاً للجميع أن هدف الجريمة الارهابية هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية"، مضيفاً أن "أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة لمرتكبي الجريمة الارهابية والمخططين لها، أن زمن استخدام الجريمة السياسية من دون عقاب انتهى".

سعد الحريري: عرفنا الحقيقة ونقبل بحكم المحكمة الدولية وننتظر "تنفيذ العدالة"ng>