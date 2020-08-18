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نتنياهو يشطب تسجيلا وصف فيه الإمارات "بالديمقراطية المتقدمة"

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 18.08.2020 12:54
آخر تحديث في 18.08.2020 13:12
فلسطينيون بالضفة الغربية يحرقون صوراً لنتنياهو، ومحمد بن زايد، ترامب احتجاجاً على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات وكالة الأنباء الفرنسية فلسطينيون بالضفة الغربية يحرقون صوراً لنتنياهو، ومحمد بن زايد، ترامب احتجاجاً على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات (وكالة الأنباء الفرنسية)


قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشطب تسجيل مترجم لمقابلة أجراها مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، يصف فيه "الإمارات" بالدولة الديمقراطية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن نتنياهو شطب من حسابه الرسمي في "تويتر"، المقابلة التي أجراها مع قناة "سكاي نيوز عربية، بعد وقت قصير من نشرها.


ولاحقا أعاد نتنياهو نشر المقابلة، لكن بدون ترجمة إلى اللغة العبرية.

واعتبرت الصحيفة أن شطب التغريدة، تم بسبب وصف نتنياهو الإمارات بـ"الدولة الديمقراطية".

وأضافت الصحيفة "قال نتنياهو، الإثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي هي دولة ملكية وراثية وتحظر إقامة أحزاب سياسية، هي (ديمقراطية متقدمة)".

وقال نتنياهو في المقطع "ما تفعله هذه الاتفاقية، هي أنها تجمع الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، هاتان الديمقراطيتان، هاتان الدولتان المتقدمتان والمجتمعان المتقدمان".

وأجرى نتنياهو، الحوار مع قناة "سكاي نيوز عربية الإماراتية"، أمس الإثنين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وصفه بـ"التاريخي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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