إسرائيل تعتقل موظفين اثنين من المسجد الأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، موظفَين اثنين، بدائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب "اعتقلت شرطة الاحتلال، مسؤولة الحارسات في المسجد الاقصى، زينات أبو صبيح وموظف الصيانة عمران الأشهب من ساحات المسجد".

ولم توضح دائرة الأوقاف الإسلامية، سبب الاعتقال، كما لم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيان بشأنها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، خلال السنوات الماضية، العشرات من الموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بداعي الاعتراض على اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى.