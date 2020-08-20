اجتماع اللجنة الدستورية المكلفة تعديل الدستور السوري الأسبوع القادم



أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن اللجنة الدستورية السورية المكلفة تعديل الدستور السوري ستجتمع في جنيف الأسبوع المقبل.

وأبلغ غير بيدرسون مجلس الأمن الدولي أن هذا الاجتماع سيكون الأول للجنة منذ 9 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا والخلاف حول جدول الأعمال.

وهذا الاجتماع الثالث للجنة منذ تشكيلها في أيلول/سبتمبر من العام الماضي للمساعدة في إيجاد حل سياسي للحرب السورية المستمرة منذ 9 سنوات.

وقال بيدرسون "أواصل تشجيع جميع أعضاء اللجنة على الحضور الى جنيف وهم على جاهزية للانخراط بشكل جاد في المواضيع المطروحة على أساس جدول الأعمال الذي اتفق عليه الرئيسان المشاركان، بالطبع دون أي شروط مسبقة".

وتتألف لجنة مراجعة الدستور من 150 شخصاً ينقسمون بشكل متساو بين سلطة بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.

أما "الهيئة المصغرة" للجنة الدستورية التي تتألف من 45 عضوا فسوف تشارك في اجتماع الأسبوع المقبل المقرر عقده الاثنين.

وتعد المراجعة الدستورية جزء أساسيا من خطة الأمم المتحدة للسلام في سوريا التي حددها قرار مجلس الأمن 2254 الذي تم تبنيه في كانون الأول/ديسمبر 2015.

كما يدعو القرار إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.