العراق: ترامب يبلغ الكاظمي بانسحاب التحالف في غضون 3 سنوات

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق في غضون 3 سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ترامب والكاظمي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي يجري الأخير زيارة لها، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله، خلال اللقاء: "انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جدا من الجنود". وأكد التزامه "بخروج سريع لقوات التحالف في غضون 3 سنوات".

وأضاف ترامب: "الكاظمي رجل أنسجم معه جدا".

وذكرت الوكالة أن "الكاظمي نجح بقيادة الحوار الاستراتيجي للحصول على انسحاب أمريكي من العراق".

وأوضحت أن "الجانبين العراقي والأمريكي أكدا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وقالت إن "الجانبين اتفقا على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيت إعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج العراق".

ولم يصدر أي إعلان رسمي من الولايات المتحدة بهذا الخصوص حتى الساعة 15:10 ت.غ.

من ناحية أخرى، أشارت الوكالة العراقية إلى أن واشنطن أكدت مساندتها خطط الكاظمي لإصلاح الاقتصاد المحلي.

ولفتت أن بغداد وواشنطن وقعتا مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي في العراق.

ويجري الكاظمي زيارة رسمية للولايات المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، هي الأولى له منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي.